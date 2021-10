Maria João Neto, de 23 anos, estava numa noite de diversão com outros amigos universitários, em Varsóvia, Polónia. De Paços de Ferreira, mas estudante de Economia na Universidade da Beira Interior (Covilhã), era aluna no programa de intercâmbio Erasmus.Terá tentado ir a uma festa no dormitório da faculdade de Desporto de Varsóvia, mas teve a entrada barrada por não ser ali residente.