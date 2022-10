Começa esta segunda-feira a ser julgado, no Campus de Justiça, em Lisboa, o jovem João Real, um estudante de engenharia informática de 19 anos.O arguido, internado no Hospital-Prisão de Caxias, Oeiras, desde que foi preso pela Polícia Judiciária, é o primeiro acusado por planear um atentado terrorista em Portugal. Foram encontradas provas de que queria matar entre 3 a 10 pessoas no campus da Faculdade de Ciências, pelo arremesso de explosivos e por esfaqueamentos.