Estudante regista testemunhos de amigo que morreu colhido por comboio

Renato Oliveira era um dos amigos mais próximos de João Dias, o estudante de 18 anos que morreu após ser colhido por um comboio no apeadeiro de Águas Santas/Palmilheira, Maia, quando pintava a grafiti uma composição ferroviária, a 7 de dezembro de 2015. O jovem, de 23 anos e de Leça da Palmeira, está agora a produzir um documentário sobre o amigo - conhecido por ‘Nord’ - em jeito de homenagem. "Sempre que vejo um grafiti lembro-me da pessoa fantástica que ele era. Mas nada me vai trazer o João de volta", referiu ao CM.

Após a morte trágica, nasceu o movimento ‘Nord Vive’. "Começou por um grupo de amigos, foram feitas homenagens, mas foram-se juntando mais e mais pessoas. Há nove meses, surgiu a ideia de um documentário sobre ele. Depois, com a pandemia, estava sozinho em casa, contactei as 10 pessoas que estou a entrevistar. Tudo aconteceu no momento certo", disse o aluno de Comércio Internacional que estudou com ‘Nord’ na Escola Secundária Gonçalves Zarco, em Matosinhos.

O objetivo é disponibilizar o documentário de forma gratuita na internet. Renato Oliveira, que conta com a ajuda de João Canas neste trabalho, pretende mostrar o filme em antestreia a 7 de dezembro - cinco anos após o acidente - e estrear o documentário no dia 16 - aniversário de ‘Nord’. Para concluir a obra - não tinha material de gravação e edição -, está a angariar 850 euros através da plataforma online ppl.pt/nord.

João Dias morreu, tal como os ‘writers’ espanhóis Jaime, de 20 anos, e Enrique, de 18, no trágico acidente. "Muitas pessoas próximas dele ainda estão a fazer o luto", diz Renato. O processo judicial foi arquivado.