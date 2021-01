Estudante universitário abusa de menina de 10 anos

Um estudante de Engenharia Bioinformática, de 30 anos, foi detido pela PJ de Setúbal por abusar sexualmente de uma menina durante dois anos - a vítima tem atualmente 10. O suspeito está ainda indiciado por posse e difusão de pornografia de menores.O predador conheceu a criança e os pais nas celebrações de um culto religioso no Barreiro. Aproximou-se da família e começou a abusar da menor. Ofereceu-lhe prendas para a calar. No final de 2020, o jovem começou a ser investigado após denúncia de uma organização não governamental norte-americana, por posse de pornografia de menores.Em novembro, foi denunciado pelos pais da vítima, acabando detido na segunda-feira. Está sujeito a apresentações, proibição de contactos com a vítima e proibição de uso de internet. Ainda esta quarta-feira, a PJ da Madeira anunciou a detenção de um homem de 37 anos, no Funchal, por ter abusado de duas menores, ambas de 14 anos, também durante dois anos. Era familiar próximo das vítimas.