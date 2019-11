Estudante vendia droga junto a escolas em Faro

Um estudante de 16 anos, que frequenta uma escola secundária em Faro, foi detido pela PSP por tráfico de estupefacientes. Vendia a droga sobretudo nas proximidades de "alguns estabelecimentos de ensino" e tinha como "público preferencial outros jovens", revelou aofonte do Comando da PSP de Faro.A detenção do suspeito ocorreu quinta-feira, na sequência de uma investigação iniciada "há alguns meses". Apesar de ser ainda muito jovem, o traficante "já estava sinalizado por efetivos da Equipa do Programa Escola Segura", adiantou a mesma fonte policial.O jovem foi intercetado na via pública, na posse de diversas doses de haxixe e liamba. Posteriormente, numa busca domiciliária, a PSP apreendeu, no total, "108 doses de haxixe, 310 de MDMA, cerca de 220 gramas de liamba" e ainda três facas e um telemóvel.Apresentado, na manhã desta sexta-feira, a um juiz, o jovem saiu em liberdade, mediante Termo de Identidade e Residência.A detenção do jovem traficante ocorreu na sequência de uma investigação policial iniciada há alguns meses e após uma operação desencadeada em meados de outubro, onde foram realizadas diversas buscas em vários concelhos da região.Uma vez que o jovem desenvolvia a quase totalidade da sua atividade criminosa sobretudo nas proximidades de escolas da cidade de Faro, a PSP "acredita ter dado um sólido contributo no combate à criminalidade desta índole e junto a estabelecimentos de ensino, reforçado a tranquilidade pública da comunidade escolar", sublinha a PSP.