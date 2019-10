Cinco estudantes assaltaram um jovem menor de 13 anos e esconderam-se na Escola Básica de Alfornelos, no concelho da Amadora. Ao que oapurou, a vítima é aluna de uma escola em Telheiras, em Lisboa.Os assaltantes abordaram o jovem quando este estava a sair do autocarro e roubaram-lhe os ténis e o telemóvel.O irmão da vítima garante que o menor foi agredido com murros e pontapés na barriga. A PSP foi chamada ao local e investiga agora o incidente.Em atualização