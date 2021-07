Esventra mulher na Maia com 14 facadas por impor limites na relação

Em 2019, Sérgio Costa foi condenado duas vezes por violência doméstica. Uma das penas, de dois anos e meio de cadeia, por crimes contra a ex-mulher, com quem esteve casado durante 30 anos e a outra, de dois anos e oito meses, por agressões contra a ex-amante, com quem se envolveu durante quatro anos. Nos últimos dois anos, o arguido tinha iniciado um namoro com Maria do Carmo Oliveira, de 50 anos. Controlador, discutia e agredia frequentemente a vítima. Em janeiro deste ano matou-a com 14 facadas no pescoço, tórax e abdómen, em casa, em Vermoim, na Maia. Chegou mesmo a esventrá-la.Sérgio Costa, de 49 anos, está atualmente em prisão preventiva. Foi agora acusado pelo Ministério Público de violência doméstica e homicídio qualificado. A discussão mortal entre o casal ocorreu a 18 de janeiro, numa altura em que estavam separados. Carmo tinha ido à casa de Sérgio para reatar a relação. Porém, queria impor limites, nomeadamente de que não voltariam a viver juntos na mesma casa. Descontrolado com as imposições, pegou numa faca de 25,5 centímetros de comprimento e 13,5 de lâmina e matou-a.Desde o início do namoro que a relação foi marcada por agressões físicas. Sérgio impedia que Carmo falasse com outras pessoas - incluindo as suas duas filhas -, não permitia que conduzisse e controlava todos os seus passos. O processo, consultado pelo Correio da Manhã, relata que a vítima apenas poderia utilizar roupas de acordo com os critérios estabelecidos pelo homicida e que considerava serem os adequados. Por isso, decidiu rasgar todas as saias, camisolas mais decotadas e vestidos da vítima. As discussões entre o casal eram sempre por motivos fúteis. Ora porque Carmo estava a falar com outras pessoas, ora por não ter o jantar pronto nas horas que o arguido entendia ou, até, por chegar tarde a casa vinda do trabalho. Em pelo menos cinco situações, a vítima foi espancada por falar com outras pessoas que o arguido estava convencido poderem ser seus amantes.