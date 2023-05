“É muito injusto para mim ser chamado de assassino porque eu nunca matei ninguém e já fui absolvido”, disse esta sexta-feira Mário Machado, na segunda sessão do julgamento do ativista e ex-assessor do Bloco de Esquerda Mamadou Ba, em Lisboa.A ex-mulher e a mãe de Mário Machado também foram ouvidas e garantiram que está a ser difícil para toda a família. “Até para os nossos filhos que andam na escola”, explicou a ex-mulher.