"Eu sei que estás aqui": Mãe de jovem morto nos festejos do título do FC Porto quebra silêncio

A morte de Igor Silva, jovem que morreu violentamente espancado e esfaqueado nos festejos do título do FC Porto, por membros da claque SuperDragões, deixou em choque a família e amigos do adepto.



Nas redes sociais, os que conheciam Igor prestaram-lhe várias homenagens e manifestaram luto com a tragédia no episódio de violência.





A mãe do jovem, de 26 anos, publicou uma mensagem com uma fotografia do filho nas redes sociais. "Eu sei que estás aqui, toma conta da mãezinha como sempre tomaste conta de nós, eles provaram que são c***** demais para o tamanho do teu legado", pode ler-se numa imagem publicada pela mulher nas redes sociais.

No local, onde aconteceu o crime, os amigos encontraram um fio da vítima, apurou o CM.