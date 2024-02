“Eu só quero ser pai”: Homem em greve de fome e acampado numa tenda junto ao Tribunal de Matosinhos

O pai de uma menina de 11 anos e de um menino de quatro, está em greve de fome e acampado numa tenda junto ao Tribunal de Matosinhos. “É o meu grito de revolta com a definição da guarda dos meus filhos porque estou há três anos sem poder ser pai, sem razão, apesar de as queixas contra mim de violência doméstica e maus-tratos aos menores, sem fundamento, terem sido arquivadas”, conta aoAfirma que os filhos “estão a ser destruídos” pela mãe e que esta manipula a filha “para odiar o pai”. “O tribunal tem permitido que a progenitora faça o que lhe apetece em prejuízo das crianças. Eu só quero ser pai e ser tratado com igualdade. Só sairei daqui depois de ver a guarda parental alterada de forma capaz”, diz. Ao, a mãe das crianças afirma que o pai “não diz a verdade” e que “o assunto será esclarecido no tribunal, entidade competente”.