Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eucalipto cai sobre barraca e deixa família desalojada em Faro

Novo contratempo para a comunidade cigana da cidade algarvia.

12:14

Um eucalipto com cerca de 15 metros caiu, na madrugada deste domingo, sobre uma barraca onde vivia uma família cigana, em Faro, deixando três pessoas desalojadas.



O acidente aconteceu na zona do depósito da água, no alto da cidade, que tem sido fustigada por ventos muito fortes.



Um dos residente da casa conta à CMTV o susto que passou. "Estava em casa com um netinho e a minha mulher quando começámos a ouvir barulho. Saímos e árvore caiu sobre o telhado. Está tudo destruído lá dentro. Preciso de ajuda porque não tenho para onde ir".



Há poucos dias, um tornado que se abateu sobre a região já tinha deixado dezenas de famílias sem casas.