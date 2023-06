O argentino Di María está muito perto de ser reforço do Benfica para a próxima época, num regresso que está a provocar grande expectativa e euforia entre os adeptos do clube.



O jogador de 35 anos (faz 36 em fevereiro) já terá chegado a acordo com Rui Costa e o anúncio oficial pode acontecer nos próximos dias, apurou o CM.









