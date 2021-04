Euromilhões caseiro vendido em estabelecimento de Odivelas

Uma operação da PSP em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia (SCML), na Pontinha, Odivelas, levou ao desmantelamento de um esquema de jogo ilegal realizado com apostas mútuas que tinham como base as terminações da Lotaria e do Euromilhões.Este sistema funcionava paralelamente às apostas legais que eram feitas no estabelecimento, que funcionava como operador autorizado da SCML.