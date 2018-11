Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Euromilionária de Marco de Canaveses sofre acidente em Jaguar

Vencedora de prémio de 40 milhões de euros, em 2013, não teve qualquer ferimento.

Por Nelson Rodrigues e Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Amélia de Jesus, a Euromilionária de Ariz, no Marco de Canaveses, esteve envolvida numa colisão, este sábado de manhã, na avenida Jorge Nuno Pinto da Costa, na freguesia de Tuías, no mesmo concelho.



Segundo o CM apurou, o Jaguar F Type conduzido pela vencedora de 40 milhões de euros, em 2013, foi atingido por um Opel Corsa em despiste, após uma curva. O Jaguar acabou por rodopiar na estrada e embateu com violência no passeio - tendo uma roda traseira saltado.



O acidente ocorreu pela hora de almoço e ao local acorreu uma patrulha da GNR do Marco de Canaveses, que registou a ocorrência e identificou o condutor do Opel Corsa que terá provocado o acidente, numa altura em que chovia.



"A D. Amélia seguia em direção ao centro do Marco. Após o embate, o carro ficou parado no meio da estrada e virado em sentido contrário. O transito esteve condicionado durante uma hora, mais ou menos", contou ao Correio da Manhã uma testemunha do acidente.



Apesar dos danos no Jaguar, a euromilionária não ficou ferida, nem necessitou de ser socorrida. O carro foi depois transportado de reboque até à oficina da Jaguar, localizada na rua Manuel Pinto de Azevedo, na zona industrial do Porto.



O CM ligou a Renato, filho mais velho de Amélia de Jesus, que negou que a mãe estivesse envolvida num acidente. Já em 2016, a euromilionária destruiu um Maserati de 200 mil euros numa colisão, em Ariz.