Euromilionária perde 16 milhões para o ex-marido

O Tribunal Cível da Póvoa de Varzim declarou improcedente a ação intentada por Amélia de Jesus, a autointitulada Euromilionária do Marco de Canaveses, e considerou que Abílio Ribeiro tem direito aos 13 milhões de euros que lhe foram doados pela mulher durante o casamento e também à casa onde vive.A estes 13 milhões juntam-se outros três com que Abílio ficou já após o divórcio. Amélia garantia que tinha sido coagida. O tribunal não concordou.Amélia foi ainda condenada pagar 100 mil euros ao ex-marido por violar um acordo que tinham feito e onde aquela se comprometia a não intentar ações na Justiça. Tem também de pagar 10 mil euros por danos causados ao ex-marido, nomeadamente por deixá-lo num estado de ansiedade.O juiz não deixa claro quem é que foi o vencedor do prémio de 51 milhões de euros, em março de 2013. Considera que não se fez prova de quem é que registou o boletim, mas deixa assente que a Santa Casa da Misericórdia passou o prémio em nome de Abílio.