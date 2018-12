Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Euromilionário dá ambulâncias em Coimbra

Casal ganhou, em 2015, mais de 163 milhões de euros.

08:55

O casal residente em Coimbra que, em 2015, ganhou mais de 163 milhões de euros no Euromilhões vai oferecer duas ambulâncias de transporte de doentes aos bombeiros de Brasfemes.



A entrega oficial vai ser feita no sábado durante as comemorações do 79º aniversário da corporação.



O aniversário vai ficar ainda marcado pelo juramento de 10 novos elementos do corpo ativo dos bombeiros.