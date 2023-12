Europol equipara buscas a Rio e PSD a corrupção organizada

A Europol, organismo europeu de polícia, enquadrou as buscas realizadas pela Polícia Judiciária (PJ) em julho à sede do Partido Social Democrata (PSD) e à casa do ex-presidente do partido, Rui Rio, num total de 20 locais, numa megaoperação de âmbito europeu de combate à corrupção organizada.



Num longo texto publicado ontem no seu site oficial, a propósito do Dia Internacional de Combate à Corrupção que se comemora este sábado, a Europol explica que Portugal, através da PJ, participou na operação “que visou a corrupção em todos os níveis”.









