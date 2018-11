Eurostat diz que o Alentejo é a segunda região da UE com mais mortalidade na estrada

Estudo do gabinete de estatística europeu aponta para uma taxa de 142 morte por milhão de habitantes.

Por José Carlos Marques | 10:23

Um estudo do Eurostat revelado esta sexta-feira mostra que o Alentejo é a segunda região da União Europeia com maior taxa de mortalidade por acidentes de viação.



O organismo europeu de estatística cita dados de 2016 que apontam para uma taxa de 142 mortes por milhão de habitantes, apenas atrás da região búlgara de Sverozapaden (153 mortos) e à frente da província do Luxemburgo (138), de Notio Aigaio (Grécia) e Severen Tsentralen (Bulgária).









Bem piores são as estatísticas da Turquia, país que não pertence à UE, onde várias províncias apresentam uma taxa de mortalidade superior às da UE. O caso mais grave é o de Kastamonu, onde, em 2016, morreram 226 pessoas por milhão de habitantes.



Em termos absolutos, Portugal registou, em 2016, 591 mortes na estrada. Segundo os dados do Eurostat. O Alentejo distingue-se claramente como a região com maior mortalidade. Os 142 mortos por milhão de habitantes comparam com 87 na região Centro; 86 no Algarve; 66 na Madeira; 45 nos Açores; 39 no Norte e 30 na Área Metropolitana de Lisboa.





A média geral do país foi de 57 mortos por milhão de habitantes.

Países de Leste com mais mortes



Analisando os dados do estudo, contata-se que o país com maior taxa de mortalidade em 2016 foi a Bulgária, com 99 mortos na estrada por milhão de habitantes. Seguem-se a Roménia com 97, a Turquia com 93, a Letónia com 80 e a Grécia, com 76. Portugal aparece em 12º, com 57. Os países com menos mortalidade são a Suíça(26), a Noruega (26), a Suécia (27) e o Reino Unido (28). A vizinha Epanha regista 39 mortes por milhão de habitantes em 2016.



O Eurostat revela que a região com menos mortes na UE é a de Viena, na Áustria, onde se registaram apenas 10 mortes por milhão de habitantes.



Lembre-se que a sinistralidade em Portugal tem vindo a subir nos últimos anos, após um longo período de declínio da mortalidade nas estradas portuguesas.