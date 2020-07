Evadidos vão a juiz para serem expulsos do País

Os quatro evadidos (três marroquinos e um paquistanês) do centro temporário do aeroporto de Faro, e que já foram recapturados, vão a juiz na quarta-feira para terem decretada a sua expulsão do País.O paquistanês preso na praia foi este sábado de manhã a juiz mas regressa na quarta. Deve ser expulso até ao final da semana.