Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Évora vai disponibilizar 500 bicicletas gratuitas

Fase piloto arranca esta quinta-feira com 25 velocípedes à disposição da comunidade académica.

Por Francisca Genésio | 07:58

A partir desta quinta-feira, alunos, professores e funcionários da Universidade de Évora vão poder deslocar-se, gratuitamente, em bicicletas disponibilizadas pela instituição.



A medida está integrada no projeto nacional ‘U-Bike Portugal’, coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes. No total, a comunidade académica vai ter à disposição 500 bicicletas, das quais 300 são convencionais e 200 elétricas. No entanto, a totalidade dos velocípedes apenas estará disponível no início do próximo ano letivo. Para já, arranca a fase piloto da iniciativa, com 25 bicicletas, para que o projeto seja monitorizado e possam ser corrigidas eventuais falhas.



O projeto ‘U-Bike’ enquadra -se no Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, e representa um investimento superior a seis milhões de euros, dos quais 4,7 milhões são comparticipados pelo Fundo de Coesão.

A medida abrange 15 instituições do Ensino Superior e inclui a distribuição de 3 234 bicicletas - a maioria elétricas.



O projeto prevê que sejam percorridos anualmente 2,4 milhões de quilómetros, em 26 municípios. Feitas as contas, "corresponde a uma poupança de 166,34 toneladas equivalentes de petróleo e à consequente redução de 505 toneladas equivalentes a dióxido de carbono", pode ler-se na página da internet da iniciativa.



O lançamento do projeto na Universidade de Évora decorre esta quinta-feira, numa sessão que conta com a presença do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. Depois da apresentação, está ainda prevista uma visita guiada de bicicleta pela cidade alentejana.