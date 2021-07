Ex-administrador do BES recusa responder em tribunal a questões sobre 'saco azul' para não se "autoincriminar"

Amílcar Morais Pires invocou esta terça-feira a sua condição de arguido no processo Espírito Santo para não responder às questões colocadas em tribunal sobre transferências do GES no âmbito da Operação Marquês. Ricardo Salgado é julgado por abuso de confiança, no âmbito do processo Marquês que decorre esta terça-feira.Quando questionado sobre o alegado 'saco azul', o ex-administrador do BES recusou responder para não se "autoincriminar". "No BES os órgãos de administração funcionavam nos seus moldes e competências", explicou.A testemunha diz que só teve responsabilidades como administrador do BES e não sabia como funcionavam as empresas do GES."Da ESS só conheci de nome, havia muitas empresas no GES. Até havia uma Espírito Santo Informática", aponta.Henrique Granadeiro, de 77 anos, diz não haver nada que o "impeça de dizer a verdade"."Conheço Ricardo Salgado desde 1975. José Manuel Espírito Santo é meu colega de curso desde o meu primeiro ano e somos irmãos adotivos, praticamente.Conheci-o por situações menos gloriosas na cadeia de Monsanto, para onde foram transportados no dia 11 de março. Era diretor geral da Administração Interna e tinha acesso. Era um grupo de pessoas que podia visitar e foi numa dessas visitas que conheci pessoalmente Ricardo Salgado. Sabia que era diretor financeiro, com reputação bastante elevada do ponto de vista profissional…", explicou."Vim a conhecê-lo depois quando já estava no Brasil e comecei a ter uma relação mais assídua e tornámo-nos amigos", avança. Relativamente à uma possível intervenção no processo Marquês, Granadeiro responde assim: "Estive arguido no Processo Marquês e no debate instrutório conduzido pelo meritíssimo juiz Ivo Rosa fui despronunciado. Não há nada que me impeça de dizer a verdade. Juro por minha honra enquanto cidadão republicano e por Deus, pela minha fé".