Ex-administrador do BPP detido para cumprir pena de seis anos de prisão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na noite desta sexta-feira, o ex-administrador do Banco Privado Português (BPP) Fernando Lima, segundo avança o Observador."A PSP do Comando Distrital de Setúbal, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Setúbal, deteve hoje pelas 20h50, um homem de 53 anos, em execução de Mandado de Detenção para cumprimento de 6 anos de prisão efetiva", pode ler-se no comunicado da PSP.Em comunicado, a polícia refere ainda que o mandado de detenção "surge no seguimento de um processo transitado em julgado, que decorreu trâmites no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Central Criminal de Lisboa, no qual o arguido fora condenado pela prática de crimes de abuso de confiança, branqueamento e fraude fiscal."