Ana Lúcia Matos forjou contratos com duas empresas que pertenciam ao grupo criminoso, para fazer com que o dinheiro circulasse e chegasse aos arguidos sem levantar suspeitas na Justiça. Esse dinheiro permitiu suportar luxos da ex-apresentadora.



No processo a que o CM teve acesso, o Ministério Público diz que os contratos que Ana Lúcia Matos assinou com as empresas “não passaram de um ‘saco azul’ que funcionou no interesse dos arguidos”.









Ver comentários