Ex-atleta do Sporting condenado a 23 anos de prisão

Valter Moreno matou advogada com pelo menos 22 facadas, na Madeira.

01:30

Valter Moreno, preparador físico e antigo atleta do Sporting Clube de Portugal (foi campeão ibérico de atletismo), foi esta quinta-feira condenado a 23 anos de cadeia pelo homicídio à facada da advogada Ilídia Macedo, que tinha 36 anos, em abril de 2017, no Funchal.



O coletivo, presidido pela juíza Carla Meneses, considerou que o homem agiu com "egoísmo abominável" ao matar a vítima. Foi condenado por homicídio qualificado, violência doméstica contra Ilícia Macedo (que foi subdiretora da Loja do Cidadão no Funchal), e de resistência e coação sob a PSP.



Ilídia Macedo já havia apresentado queixas por violência doméstica. Abandonou a relação com Valter Moreno, 44 anos, e já depois apresentou duas novas queixas, no início de abril do ano passado. Valter disse-lhe mesmo que ela "ia morrer como o pai" [assassinado com um tiro na cabeça]. Na madrugada de dia 15 o homem fez-lhe uma espera, empurrou-a e a um amigo desta e invadiu a casa da advogada. Acabou por matar a mulher com pelo menos 22 facadas, de três facas diferentes.



O crime foi de grande brutalidade. A vítima foi encontrada nua, levando um dos PSP a dizer que "já viu vários filmes de terror, mas nada comparado com aquele". Valter Moreno atacou os polícias , obrigando um deles a atingi-lo com um tiro.



No julgamento, que começou a 24 de maio, o arguido contou uma história de "beijos e abraços", afetos "correspondidos" que se transformaram numa luta. "Tudo se tornou cinzento", alegou, assumindo ter perdido "o controlo". Pensou: "Quero parar e não consigo".



O Ministério Público tinha pedido 22 anos de prisão. O advogado que representou o filho menor de Ilídia Macedo exigira a pena pena máxima, 25 anos.



Valter Moreno vai ter de pagar 600 mil euros de indemnização ao filho da vítima.