Ex-ator dos ‘Morangos’ suborna guarda prisional

Tomás Santos, 28 anos, antigo ator da série da TVI, está preso por tráfico e foi apanhado em escutas com guarda prisional.

Por Miguel Curado | 01:30

Eram 05h40 desta segunda-feira quando o guarda prisional Fernando Lizardo, de 48 anos, foi detido em casa. Mais tarde foi levado para o Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias, Oeiras, onde tem prestado serviço.



Os militares da GNR de Sintra apanharam-no em escutas a receber promessas de pagamentos para introduzir droga na cadeia de Caxias, ao lado do hospital-prisão. Um dos interlocutores do guarda, apanhado nas escutas, foi o ex-ator Tomás Santos, que ficou conhecido por ter entrado na série da TVI ‘Morangos com Açúcar’.



Preso preventivo num processo por tráfico de droga, o ex-ator, de 28 anos, foi alvo de buscas na cela, na prisão de Caxias. Além dele, a GNR suspeita que outros três reclusos corromperam Fernando Lizardo. Foram apreendidos nove telemóveis em meio prisional. Além do guarda, os cerca de 500 polícias (entre GNR e PSP) que realizaram a operação prenderam mais 17 homens, por suspeitas de integrarem uma rede de tráfico.



Foram ainda apreendidas, nas 94 buscas realizadas, 16 mil doses de haxixe, mil de cocaína e 37 viaturas de luxo. Os 18 detidos começam hoje a ser presentes ao tribunal de Sintra.



Fugiu à polícia com filho bebé no carro

Em dezembro de 2013, Tomás Santos fugiu à PSP, a acelerar de carro, no bairro da Torre, em Cascais. Levava na viatura o filho bebé e um enteado menor.



Quando foi apanhado tinha droga suficiente para lhe valer a prisão preventiva. No ano seguinte foi condenado a pena suspensa, mas não demorou a ser ligado a outro processo, que o fez continuar preso.



Saiu, já em 2017, por excesso de prisão preventiva. Voltou, já este ano, à cadeia.