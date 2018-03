Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-autarca culpa amante por golpe de nove mil euros

Por Tânia Rei | 09:11

Pedro Mora usou mais de nove mil euros de uma empresa municipal para pagar o silêncio da amante, que ameaçava colocar a relação extraconjugal na praça pública.



A revelação foi feita pelo próprio ex-vice-presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta, na primeira sessão de julgamento que está a decorrer no Tribunal de Torre de Moncorvo. O ex-autarca está acusado de peculato na forma continuada.



O caso começou a ser investigado em 2013, depois de uma auditoria às contas da autarquia freixenista solicitada pelo executivo que, na altura, passou a presidir à autarquia. Foram duas faturas que levantaram suspeitas "por não estarem relacionadas com o objeto social" da Sociedade Congida La Barca — Transportes Turísticos e Fluviais, Lda., pertença do município e do Ayuntamento de Vilvestre, em Espanha.



Aos juízes, confessou que usou o dinheiro para pagar à stripper brasileira com quem se envolveu, e assim evitar o escândalo. Pedro Mora terá feito, entre 2010 e 2012, trinta transferências bancárias da conta da empresa municipal para outras também geridas por si. Em 2016 acabou por repor o dinheiro.