Ex-autarca de Esposende apanhado a vender álcool a clientes em café

Três clientes e o dono do café Lininho, em Antas, Esposende, foram apanhados em flagrante pela GNR dentro do estabelecimento de restauração a consumir álcool. Elementos da GNR de Esposende à civil visitaram o café, após várias denúncias, e surpreenderam o antigo presidente da Junta de freguesia com três clientes a consumir vinho tinto e amendoins, na tarde de quarta-feira.



Os quatro homens foram logo identificados para serem levantados autos de contra-ordenação de 200 euros a cada um. Foi dada ordem de encerramento do café que funciona na freguesia de Antas e não tem cumprido as normas impostas pelo novo estado de emergência.