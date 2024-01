O antigo presidente da Câmara de Oliveira de Frades Luís Vasconcelos faturou quase um milhão de euros, entre 2013 e 2016, através de negócios celebrados com empresas que contratava por ajuste direto ou a quem dava posições de vantagem em concursos públicos para realizarem obras no município. Em contrapartida, as construtoras compravam matéria-prima ou subcontratavam a Madeiras AV, empresa gerida, de forma ilegal, pelo próprio Luís Vasconcelos.









