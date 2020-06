O Tribunal da Relação do Porto ilibou António Tavares, ex-presidente da Junta de Freguesia de Pedroso, em Gaia, da acusação de difamação do seu sucessor, Filipe Lopes. António Tavares tinha sido condenado, no dia 3 de julho de 2019, a uma multa de 960 euros e ao pagamento de 750 euros ao visado.



A Relação do Porto considera que apesar das expressões proferidas pelo ex-presidente terem sido "agressivas e contundentes", estão cobertas pela liberdade de expressão.

Ver comentários