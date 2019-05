Ex-autarca de Portimão vai falar em tribunal

Luís Carito, o antigo vice-presidente da Câmara de Portimão, que está a ser julgado por burla, branqueamento de capitais, participação económica em negócio e danificação ou subtração de documento, revelou aoque tenciona falar durante o julgamento para "esclarecer tudo".No processo são ainda arguidos Artur Curado, Luís Marreiros, Carlos Barros e seis sociedades que, segundo o Ministério Público (MP), "agiram de forma concertada, com a intenção conseguida de obter benefício patrimonial indevido à custa do prejuízo causado à Portimão Turis e Urbis, ao município de Portimão e ao Estado", com as contratações feitas no âmbito da Cidade do Cinema.O projeto da Cidade do Cinema nunca se concretizou. Ontem, aliás, a sessão de julgamento ficou marcada pelas declarações do arguido Carlos Barros, arquiteto e gerente de uma das sociedades arguidas, a Green Trace."O contrato da Portimão Urbis connosco era de cerca de 198 mil euros, mas para nós só ficaram 39 mil. A maior parte do dinheiro foi para pagar a consultadoria a peritos", nomeadamente a realizadores e produtores norte-americanos.A empresa Simpliradar, outra das empresas arguidas e gerida pelo também arguido Artur Curado, foi a firma contratada pela Green Trace."Tratou-se de uma questão de simplicidade processual, pois Artur Curado é que conhecia esses peritos e assim eu não tinha de me preocupar", revelou o arquiteto Carlos Barros, que chegou a ir a Los Angeles por causa do projeto.