O Ministério Público acusou o ex-presidente da Câmara de Trancoso, Júlio Sarmento, pela prática de um crime de fraude fiscal qualificada, relacionada com alegada omissão de património. A mulher do autarca também é arguida no mesmo processo.A investigação foi dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Coimbra (DIAP), que foi coadjuvado pela Polícia Judicial ...