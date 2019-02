Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-autarca de Vale de Cambra condenado a pena de prisão suspensa de 1 ano e 2 meses

O antigo presidente de Câmara terá ainda de pagar 1500 euros aos bombeiros de Vale de Cambra.

Por Paulo Jorge Duarte | 16:02

O ex-presidente da Câmara municipal de Vale de Cambra, José Bastos, foi julgado e condenado a uma pena de prisão de um ano e dois meses suspensa pelo tribunal da Feira num processo relacionado com a venda de um terreno da autarquia a uma empresa em o autarca era sócio.



Neste mesmo processo, José Bastos foi julgado por causa da construção de infraestruturas nesse mesmo terreno, quando ainda não era seu, e ter feito, sem autorização da Câmara, a abertura de uma vala e colocação de um tubo, para canalizar água para a sua própria casa.



Estas acusações estavam enquadradas nos crimes de peculato, abuso de poder e peculato de uso.



Nestes crimes, o tribunal absolveu o arguido. Os factos ocorreram entre 2008 e 2011, durante o tempo em José Bastos foi presidente da Câmara de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro.



A denúncia foi feita pelo vogal do CDS na assembleia municipal Albano Braga.



