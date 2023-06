O marido de Carla Alves, ex-secretária de Estado que esteve apenas dois dias ao serviço do Governo, vai a julgamento pelos crimes de prevaricação, participação económica em negócio e corrupção.A polémica que envolve Américo Pereira, ex-autarca de Vinhais, deu origem a uma das estadias mais curtas na história do Governo, com Carla Alves, a demitir-se depois de ver o seu nome envolvido em processos e alegadas contas arrestadas.