Ex-autarca que comeu papel foi absolvido

Luís Carito, ex-vice-presidente da Câmara de Portimão, foi esta quinta-feira absolvido, juntamente com mais nove arguidos - seis dos quais sociedades - dos crimes que lhe eram imputados, nomeadamente participação económica em negócio, burla qualificada, branqueamento e ainda danificação ou subtração de documento e notação técnica - era acusado de ter tirado um papel das mãos de um agente da PJ e de o ter metido na boca e comido.A absolvição dos arguidos já tinha sido, aliás, pedida pelo Ministério Público. "Estou muito feliz com a decisão do Coletivo de juízes. Foram seis anos e meio de um processo muito mediático, com prisões, em que o meu nome e o dos outros arguidos foi colocado na lama", disse esta quinta-feira Luís Carito à saída do Tribunal."Posso finalmente olhar de frente para todas as pessoas, pois esta situação foi um equívoco", referiu, assegurando estar de "consciência completamente tranquila". Quanto ao futuro, não excluiu a possibilidade de avançar com um processo contra o Estado.Em relação ao papel que tirou das mãos de um inspetor da PJ e meteu na boca, o Coletivo considerou que "não se provou o conteúdo do papel", pelo que "não se pode provar que tenha destruído um objeto relevante para a investigação em curso".Quanto às acusações relativas à Cidade do Cinema, à formação profissional e à publicidade no Portimonense, nada foi provado. Os arguidos eram acusados de ter lesado o Estado em 4 milhões e 600 mil euros.