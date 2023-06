Ex-autarca terá encomendado artigos sobre a Câmara de Caminha ao grupo Global Media

Miguel Alves, o antigo presidente da Câmara de Caminha, terá encomendado artigos a publicações da Global Media, grupo que detém o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias, através de um ajuste direto, no final de outubro de 2020.De acordo com a revista Sábado, num contrato de quase 20 mil euros foram propostos conteúdos do interesse da Câmara de Caminha que seriam o tema de capa da revista Evasões ao longo de um ano. Os artigos eram escritos em forma de reportagens editoriais e não de publirreportagens e eram pagas com dinheiros públicos do município.No acordo, a divulgação dos artigos era feita "em datas/edições a combinar" entre as duas partes.Este caso, onde alegadamente está envolvido Miguel Alves, é extraído de uma certidão no âmbito da "Operação Teia".