Ex-autarcas de Silves vão ter de repor 260 mil euros

Tribunal de Contas confirmou pena aplicada a Isabel Soares e Rogério Pinto.

Por Ana Palma | 11:20

Isabel Soares e Rogério Pinto, dois ex-presidentes (PSD) da Câmara de Silves, vão ter de repor ao município, 228 399 € e 30 632 € (mais juros de mora), respetivamente, no âmbito do processo Viga d’Ouro, depois do Tribunal de Contas (TC) confirmar a pena a que já tinham sido condenados em janeiro.



A decisão foi divulgada na última Assembleia Municipal.



De acordo com o acórdão do TC, a que o CM teve acesso, Isabel Soares e Rogério Pinto são considerados "responsáveis pela prática de uma infração financeira reintegratória".



O TC diz, contudo, que na base da conduta dos ex-autarcas "não terão estado aproveitamentos pessoais ou favorecimento de terceiros", frisando que "houve preocupação [de ambos] de desenvolver ações para apurar eventuais responsabilidades relacionadas com procedimentos internos do município".



Contactada pelo CM, Isabel Soares considerou a decisão do TC "injusta" e referiu ter o caso com os seus advogados. "Tenho a consciência tranquila, defendi sempre os interesses da Câmara de Silves e nunca a lesei", garantiu.



O CM não conseguiu contactar Rogério Pinto, mas, ao que foi possível apurar, já terá procedido à reposição do valor determinado pelo TC.



PORMENORES

Executivo reage

A atual presidente da câmara, Rosa Palma (CDU), disse ontem ao CM ter sido "importante o apuramento de responsabilidades por parte do TC". Em comunicado, o Executivo lembrou que o caso ainda afeta a gestão financeira do município.



Dano de 668 mil euros

Os ex-presidentes foram condenados por não fazerem pagamentos aos bancos em que adquiriram os créditos que a empresa Viga D’Ouro detinha sobre a câmara. O dano para o erário público foi de 668 mil €. Após recurso, em Janeiro, o TC condenou-os a repor 260 mil €.