Ex-bancária confessa burla: "Não tinha um tostão para os meus filhos"

"Não tinha um tostão para dar de comer aos meus filhos. Tinha um conjunto de dívidas, um bebé acabado de nascer e entrei em desespero".O relato foi apresentado esta quinta-feira, no Tribunal de Coimbra, por uma ex-bancária, de 43 anos, acusada de desviar 54 mil euros de contas de clientes da Caixa Geral de Depósitos da Figueira da Foz.A arguida confessou os factos e disse que estava desesperada.Tudo aconteceu, segundo referiu, depois de o marido se ter separado dela quando ainda estava grávida do segundo filho, tendo ficado a seu cargo com as dívidas contraídas quando viviam juntos. Os factos ocorreram em 2011 e 2012.Os clientes lesados foram sobretudo familiares e amigos.