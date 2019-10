Ex-bancária confessa em tribunal ter desviado dinheiro

Dulce Teixeira, antiga bancária da CGD, no Porto, assumiu ter desviado uma fortuna a 15 clientes, a maioria idosos. Os crimes ocorreram entre 2007 e 2009.Segundo o Ministério Público (MP), a então gestora desviou mais de 470 mil euros. "Fazia os movimentos, depois arrependia-me, mas voltava a fazer novamente o mesmo.Estou arrependida, assumo as minhas responsabilidades", disse a arguida, de 67 anos, no Tribunal de São João Novo. O MP pediu a condenação da mulher e admitiu que a mesma pode ficar suspensa.Dulce Teixeira e o banco chegaram a um acordo quanto à indemnização.