O ex-bancário acusado de desviar mais de 600 mil euros de contas de seis clientes do antigo Banco Popular, entre 2016 e 2017, confessou esta quarta-feira os crimes, no início do julgamento no Tribunal de S. João Novo, Porto.



Prontificou-se a pagar 900 euros por mês ao banco e a dar 50 mil euros para abater à dívida.

