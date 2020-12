A confissão do antigo bancário durante o julgamento foi determinante para que o coletivo de juízes decidisse aplicar uma pena suspensa de cinco anos. Durante a leitura do acórdão, no Tribunal de São João Novo, no Porto, ficou provado que André Filipe desviou mais de 650 mil euros das contas de seis clientes, dinheiro que depois usou para apostas desportivas em plataformas online.“Cabia-lhe defender o património alheio, foi uma quantia muito elevada. O tribunal está, no entanto, seguro de que vai cumprir tudo e que isto vai ser um caso isolado na sua vida”, disse o juiz Pedro Brito, dando conta de que face à postura do arguido seria “injusto” aplicar uma pena efetiva.