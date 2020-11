Ainda a tratar do funeral da mulher, Tereza Paulo, morta na segunda-feira pelo filho que adotou aos 15 dias de vida, o ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) já veio prometer que, assim que as cerimónias ocorrerem, vai contar toda a verdade sobre o homicídio. O anúncio foi feito pelo próprio, através da internet.