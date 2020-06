O homem de 58 anos, que morreu no sábado em consequência do despiste do jipe em que seguia, numa estrada em terra batida, é um ex-bombeiro dos Voluntários de Alcanede e proprietário de uma pastelaria nessa vila do concelho de Santarém.A morte de Manuel Carvalho, que foi auxiliar de motorista entre 1994 e 2000 e agora era suplente da direção, foi este domingo lamentada pelo Comando e pela direção da Associação Humanitária."Jamais deixarás de ser um dos nossos, marcaste uma geração", afirmaram.