Ex-bombeiro suspeito de atear 40 incêndios no Porto

Tem 21 anos e, quando tinha apenas 16, fez parte da equipa dos bombeiros voluntários de uma freguesia de Gondomar. Fê-lo durante dois anos, arranjou depois emprego numa gasolineira, mas usava o tempo livre para atear fogos. Os inspetores da Polícia Judiciária do Porto falam em pelo menos 28 incêndios - sobre os quais foi recolhida prova - mas admitem que os números possam disparar, quando o processo terminar. A investigação não está concluída e o jovem poderá ser o responsável por atear quatro dezenas de fogos. Fazia-o pelo prazer de provocar o medo nas populações e também para poder ver o ataque às chamas. Era atraído pelo fogo.A investigação determinou que a forma de atacar era relativamente simples. Escolhia sempre zonas algo afastadas da sua habitação - também mora junto a uma densa área florestal - mas andava sempre na mesma área. Entre a freguesia de Canedo, no concelho de Santa Maria da Feira - onde morava a namorada - e a freguesia da Lomba, em Gondomar - onde ele próprio residia. Às vezes tinha de chegar aos locais de carro, outras vezes seguia a pé, mas fazia sempre uso de um isqueiro. Sabia como ninguém atear as chamas e fugia do local sem ser apanhado.