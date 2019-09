Ex-candidato do PSD à Câmara confessa desvio de 115 mil euros

A primeira sessão do julgamento de Marco Batista, o ex-consultor da Rede de Judiarias de Portugal acusado de desviar 115 mil euros da instituição em outubro de 2017, foi mais curta do que o previsto.O gestor, que responde por um crime de burla e três de falsificação de documentos, assumiu esta quinta-feira no Tribunal de Castelo Branco, sem reservas, todos os factos apontados na acusação. A confissão levou o Ministério Público, os advogados da Rede de Judiarias e a defesa do arguido a prescindirem da apresentação de prova e a dispensarem as testemunhas.Marco Batista, que meses antes tinha concorrido à Câmara da Covilhã pelo PSD e sofrido uma pesada derrota, falou ao tribunal e alegou ter cometido o crime num contexto de "desespero e exaustão física e psicológica decorrente do trabalho".Emocionado, o gestor, de 44 anos, pediu desculpa aos responsáveis das Judiarias e adiantou ter passado os quatro meses em que esteve desaparecido entre novembro de 2017 e março de 2018 "a dormir no carro ao longo do IC8 "