Um casal que estava separado envolveu-se numa discussão na rua, proferindo ameaças de morte mútuas, levando a que tanto o homem, de 58 anos, como a mulher, de 50 anos, fossem detidos pela GNR, em Valado dos Frades, no concelho da Nazaré.



Os militares depararam-se com a desavença pública do ex-casal quando faziam um serviço de patrulhamento e trataram logo de pôr cobro ao litígio, vindo a apurar que os dois envolvidos trocavam acusações recíprocas de violência doméstica.









Ver comentários