Ex-chefe da secretaria desvia dinheiro de lar para roupa em Alpiarça

Tribunal aplicou pena de três anos com pena suspensa por peculato.

Por João Nuno Pepino | 09:18

A ex-chefe da secretaria da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça (ARPICA) foi esta terça-feira condenada a três anos de prisão, com pena suspensa, por um crime de peculato.



O Tribunal de Santarém deu como provado que a arguida, de 43 anos, se apropriou de 4380 euros da instituição, que usou para comprar artigos pessoais, roupa de marca, produtos de higiene e de beleza, alimentos e até tabaco.



O cumprimento da pena fica suspenso mediante o ressarcimento desta quantia ao lar de idosos.



A mulher era também suspeita de um desvio de cerca de 109 mil euros do cofre da secretaria e das contas bancárias da ARPICA, mas neste caso foi absolvida em relação a essa parte da acusação do Ministério Público.



Refira-se que este processo teve origem numa auditoria detalhada às contas da associação, no período de 2009 a 2012, que detetou uma série de irregularidades muito graves a nível da contabilidade e da gestão, mas o coletivo de juízes considerou não existirem provas concretas para condenar a arguida pelo desvio ou apropriação do dinheiro em falta.



Neste julgamento, sentou-se também no banco dos réus o marido da arguida, que desempenhou funções de tesoureiro na ARPICA.



O homem, de 47 anos, foi absolvido do crime de peculato também por falta de provas de que, com a sua conduta, estivesse a dar cobertura às irregularidades que o MP imputou à sua mulher.



Esta terça-feira, assistiram à leitura do acórdão 25 utentes do lar lesado.