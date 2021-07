Ex-Comandante de Bombeiros morre em acidente de trabalho

Alípio Conceição Lopes tinha 69 anos e morreu, na tarde desta terça-feira, quando procedia a trabalhos uma obra e sofreu uma queda, em Chaves.

O sexagenário foi Comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública, de Chaves.

O alerta para o acidente foi dado às 14h19 e para o local foram mobilizados os bombeiros de Salvação Pública e a equipa da Viatura Médica de Emergência Reanimação do INEM de Chaves. Apesar das manobras de suporte básico e avançado de vida, o óbito acabou por ser declarado no local.

Alípio Conceição Lopes integrava o Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública e a instituição escreveu na sua página da rede social facebook "É com enorme tristeza que informamos o falecimento do Comandante do Quadro de Honra da nossa Associação, Alípio Conceição Lopes", pode ler-se numa mensagem que endereça também as condolências à família do ex-Comandante.