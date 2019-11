Ex-concorrente da Casa dos Segredos agride GNR e afirma que militares lhe roubaram 4 mil euros

Um militar da GNR do posto de Santa Cruz, Torres Vedras, foi esfaqueado na noite de quarta-feira quando tentava deter um ex-concorrente da Casa dos Segredos que estava a provocar desacatos na zona de bares daquela localidade.

Segundo o CM apurou, pouco depois das 23h00, uma patrulha da GNR de Santa Cruz foi acionada após um alerta que dava conta de um homem, Bruno Nunes, que estava a causar distúrbios no bar Dali, no Passeio Marítimo. Mas assim que o carro-patrulha parou, o homem correu na direção da viatura e, com um canivete, furou um dos pneus.



Os dois militares tentaram manietar o agressor e nessa altura um deles foi atingido com a mesma arma, que ficou espetada numa das mãos. Apesar de estar a perder sangue – que esta quinta-feira de manhã ainda era visível no local – o militar conseguiu deter e algemar o suspeito, que foi levado sob detenção.



Em entrevista à TVI, Bruno Nunes afirma que abordou um militar da GNR que conhecia mas que este lhe respondeu com um insulto. "A minha reação não foi a mais correta", explica o ex-concorrente depois de confirmar que se dirigiu até ao carro-patrulha e que furou os pneus.



Bruno diz que tinha bebido "dois copos no bar" e que o guarda ao retirar-lhe a navalha da mão se terá cortado. No entanto, deixa em aberto que esse mesmo militar "desapareceu durante um tempo e que quando voltou" estava cheio de sangue.



O antigo concorrente do reality show da TVI afirma ainda que foi agredido por um militar a caminho do posto da GNR e que, tento-lhe sido confiscada a chave do carro pelos guardas, estes terão roubado os 4 mil euros que teria dentro da viatura.



Depois das declarações de Bruno Nunes na TVI, o CM sabe que a GNR pondera abrir uma ação judicial.