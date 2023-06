Ex-concorrente do Big Brother Sónia Jesus chega a tribunal para testemunhar no caso do companheiro 'Vitó'

Ao minuto Atualizado a 12 de jun de 2023 | 10:59

10:29 | 12/06 Começa a ser ouvido o militar da GNR envolvido nas buscas a um dos arguidos no processo "Semente em Pó" Tribunal começa pela audição de algumas testemunhas de acusação que ainda não tinham sido ouvidas. Está a ser neste momento ouvido um militar da GNR que esteve envolvido nas buscas a um dos arguidos. Só após estas audições será a vez de Sónia Jesus testemunhar.



O Militar da Guarda refere o que foi encontrado nas buscas a casa de Vitó. "Encontramos cocaína na cómoda e dentro de uma meia", disse, confirmando assim aquilo que já constava do processo.

Sónia Jesus já chegou ao Tribunal de Bragança onde vai ser ouvida como testemunha no julgamento do companheiro Vítor Soares.A ex-concorrente do Big Brother mostrou-se confiante à entrada do tribunal e disse que no final do seu depoimento irá prestar declarações aos jornalistas presentes.Vitó é um dos quatro arguidos deste processo, onde estão em causa crimes de tráfico de estupefacientes.