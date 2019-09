Ex-consultor da Rede de Judiarias confessa crime no tribunal de Castelo Branco

O ex-consultor da Rede de Judiarias de Portugal Marco Baptista, que começou esta quinta-feira a ser julgado em Castelo Branco, por alegadamente se ter apropriado de 115.640 euros daquela instituição, confessou os factos em Tribunal, sem qualquer reserva.O arguido, que está acusado de um crime de burla qualificada e de três crimes de falsificação de documentos, ilícitos que terão sido praticados entre final de outubro e início de novembro de 2017, confessou perante o coletivo de juízes do Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco a veracidade dos factos e pediu desculpa à Rede de Judiarias de Portugal.Marco Baptista justificou a sua atuação num ato de desespero e argumentou que chegou a um "ponto de exaustão física e psicológica", sendo que o seu advogado de defesa, com a confissão integral, prescindiu de toda a prova.Nas alegações, o Ministério Público (MP), apesar da confissão dos factos por parte do arguido, sublinhou que, perante as provas documentais, seria difícil ao arguido "fugir" à investigação, apesar de ter em consideração a sua confissão voluntária.Realçou ainda que se tratou de uma "situação grave", uma vez que estão envolvidos dinheiros públicos de que o arguido se apropriou em proveito próprio.A procuradora do MP admitiu a suspensão de pena para os crimes que foram praticados pelo arguido, situação também admitida pela causídica que representa a rede de Judiarias de Portugal.Contudo, esta advogada realçou a gravidade dos factos que geraram "questões sérias" de tesouraria à rede de Judiarias de Portugal, além de outros prejuízos e inconvenientes.Adiantou ainda que, apesar do "bom trabalho" realizado pelo arguido, foi "atraiçoada" a confiança que as pessoas depositaram nele.O advogado de defesa discordou do MP acerca da investigação e sublinhou que Marco Baptista assumiu claramente os factos logo no momento da sua detenção por parte da polícia.O causídico realçou também o quadro depressivo em que o arguido se encontrava e falou mesmo numa situação de imputabilidade diminuída.Segundo a acusação, "o arguido agiu de forma livre, voluntária e consciente com o propósito concretizado de obter uma quantia monetária a que sabia não ter direito, bem sabendo que o fazia através de um engano que astuciosamente provocou".O Ministério Público refere que Marco Baptista "decidiu aproveitar-se da total confiança" que gozava juntos dos elementos da direção, bem como do seu conhecimento relativo aos procedimentos adotados nos pagamentos e, dessa forma, "apropriar-se" de quantias monetárias que pertenciam à associação.É ainda referido que concretizou os seus intentos através da "manipulação digital" de documentos bancários, tendo ainda recorrido à digitalização de assinaturas para dar a "ilusão" de que os documentos "forjados" tinham sido assinados pelo presidente e pelo vice-presidente da Rede de Judiarias, cargos respetivamente desempenhados pelo presidente da Câmara de Belmonte, António Dias Rocha, e pelo presidente da Câmara de Castelo de Vide, António Pita.A leitura do acórdão ficou marcada para o dia 12 de setembro, às 13h45.